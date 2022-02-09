قناة مصرية تثير ضجة.. فبركت اتصالاً مع مجدي يعقوب

أثارت قناة مصرية غضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مداخلة تلفزيونية مفبركة لطبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، حيث لاحظ المتابعون اختلاف الصوت تماماً عن صوت الجراح.
وقررت هيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصرية، إيقاف برنامج "الحياة أحلى" على قناة "الحدث اليوم"، وإحالة المسؤولين بالقناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج.
محادثة كاذبة
يذكر أن مقدمي البرنامج شريف عادل ونوران محمود، ادعيا أنهما على اتصال مباشر مع الطبيب، للترويج لإحدى المبادرات التي تهدف لحياة أحسن.
وبدأت القصة عندما قال مقدم البرنامج إن معه مداخلة خاصة وحصرية مع الدكتور مجدي يعقوب، مشيراً إلى أنه فخور جداً بهذا الاتصال، إلا أن المشاهدين فوجئوا بصوت مختلف عن صوت الجراح العالمي يرد عليه، قائلاً "أنا اللي سعيد بيكم.. ناس محترمين وتشرفوا البلد".
كما أكد مقدم البرنامج أن الدكتور يعقوب هو الراعي الشرفي لمبادرة "حق الغلابة" التي أسسها، ليلتحق بالمداخلة الصوتية صوت آخر لشخص ادعّى مقدم البرنامج أنه الطبيب محمد جمال مساعد يعقوب في مؤسسته.
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