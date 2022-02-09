للمرة الثانية بـ24 ساعة.. تصادم قطار بحافلة في مصر

بعد 24 ساعة من وفاة شخص وسقوط جريح بتصادم قطار مع مركبتي توكتوك بطنطا شمال القاهرة، وقع حادث جديد اليوم الأربعاء، حيث سقط 9 جرحي بتصادم قطار مع حافلة ركاب في محافظة السويس شرق البلاد.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة الثالثة وأثناء مسير قطار فوارغ حاويات بالكيلو 11 بين بلوكي السماد والسادات خط السويس - العين السخنة فوجئ قائد القطار بعبور أتوبيس نقل عام يحمل رقم 5653 ط-س تابع لمحافظة السويس من مكان غير معد للعبور وتم إطلاق التحذيرات لسائق الاتوبيس ولم يستجب.

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وأضافت أن ذلك أدى إلى احتكاك جانب جرار القطار بمقدمة الأتوبيس ما أسفر عن إصابة 9 ركاب بكدمات خفيفة وتم نقلهم لمستشفى السويس العام.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من مقتل شخص وإصابة آخر في اقتحام مركبتي توكتوك منفذ القاصد للسكك الحديدية في طنطا واصطدامهما بقطار.

وكان حادث مماثل قد وقع في أكتوبر الماضي حيث دهس قطار في القاهرة مركبة توكتوك، وتسبب بإصابة 3 أشخاص بينهم قائد المركبة، وأصيب سائق وسيدة وفتاة في حادث تصادم قطار بـ "توكتوك" بمزلقان النجيلي بدائرة قسمي روض الفرج وبولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.