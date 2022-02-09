مصرية تركت شقتها فالتهمتها النار.. وخسرت أغلى ما تملك

مأساة إنسانية شهدتها محافظة الإسكندرية شمال مصر مساء الثلاثاء، بعدما شب حريق بشقة أودى بحياة رضيعة تبلغ من العمر 8 أشهر، فيما أنقذ الأهالي شقيقتها الأخرى البالغة من العمر 10سنوات.

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فقد فوجئ الأهالي بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بمنطقة محرم بيك، وسمعوا أصوات استغاثة من داخلها.

وعلى الفور حاولوا اقتحام الشقة وإخماد النيران إلى حين وصول قوات الإطفاء، ليتبين أن سيدة غادرت بيتها لقضاء بعض مصالحها تاركة طفلتيها الصغيرتين، فشبت النار.

أنقذوا الكبرى وعلقت الرضيعة

وعقب نزول الأهالي من الشقة بعدما أنقذوا الطفلة الكبرى، أخبرتهم بوجود شقيقتها الرضيعة بالداخل، وحين عادوا لإنقاذها بمساعدة قوات الإطفاء اكتشفوا وفاتها اختناقاً.

إلى ذلك، تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.