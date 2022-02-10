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توقيف تركي طعن جيرانه المصريين لإزعاجهم له خلال كأس إفريقيا

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توقيف تركي طعن جيرانه المصريين لإزعاجهم له خلال كأس إفريقيا

طعن الشاب التركي 3 ممن كانوا يتابعون المباراة في إحدى الشقق في إسطنبول وأصابهم إصابات خطيرة نقلوا على إثرها للمستشفى

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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ألقت السلطات التركية القبض على شاب تركي طعن جيرانه المصريين بسبب إزعاجهم له خلال مباراة منتخب "الفراعنة" مع السنغال في نهائي كأس إفريقيا والتي أقيمت الأحد الماضي.

وكان المواطن التركي قد فوجئ مساء الأحد الماضي بصيحات وهتافات تصدر من شقة جيرانه المصريين في منطقة بهتشلي إيفلار بإسطنبول.

وعندما ذهب إليهم لاستطلاع الأمر اكتشف وجود 5 من الشباب يشاهدون مباراة لمنتخب بلادهم أمام السنغال وهتفوا بصوت عال عندما تصدى محمد أبو جبل حارس مرمى "الفراعنة" لضربة جزاء احتُسبت للسنغال وأهدرها ساديو ماني.

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واستشاط المواطن التركي غضباً وغادر شقة جيرانه ثم عاد وبيده سكيناً وطعن 3 من بين الأشخاص الـ5 الذين كانوا يشاهدون المباراة وأصابهم بإصابات خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وتبين أن الشباب المصريين المصابين هم "جهاد م. أ" (19 عاماً) الذي أصيب بطعنات حادة في الظهر ، و"يوسف ع." (23 عاماً) و"سيد أ" (25 عاماً).

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الشرطة التركية احتجزت المهاجم على ذمة التحقيقات، فيما استقرت حالة الشباب المصريين وبدأوا يتماثلون للشفاء.

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