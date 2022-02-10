مصر.. الكشف عن خبيئة مواد تحنيط فرعونية في جبانة أثرية

اكتشفت البعثة الأثرية التشيكية في مصر، التابعة للمعهد التشيكي لعلم المصريات، عن خبيئة لمواد التحنيط، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري داخل مجموعة من آبار الدفن التي تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية 26، وتقع تلك الآبار في الجزء الغربي من جبانة أبو صير.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار في مصر، أن هذه الخبيئة تم العثور عليها داخل بئر ضخمة تبلغ قياساتها 5.3 × 5.3 متر، وعمقها أكثر من 14 مترًا، وتحتوي على مواد للتحنيط فريدة من نوعها، وتتكون من 370 إناء فخارىا كبير الحجم مقسمة إلى 14 مجموعة، تضم كل مجموعة من 7 إلى 52 إناء.







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وأضاف وزيري أن هذه الأواني بها بقايا مواد كانت تستخدم أثناء عملية التحنيط، موضحا أنه تم العثور في المجموعة العلوية من الأواني على أربعة أوانٍ كانوبية من الحجر الجيري فارغة ومنقوش عليها نصوص بالكتابة الهيروغليفية باسم صاحبها، وهو شخص يدعى واح إيب رع-مري نيت، ابن السيدة إرتورو.

وأشار الدكتور ميروسلاف بارتا، رئيس البعثة، إلى أن "موسم 2021 كان جزءًا من مشروع طويل الأمد يهدف إلى الكشف عن الآثار التي تعود إلى حقبة كان المجتمع المصري القديم يبحث فيها عن وسائل جديدة لكيفية الحفاظ على الهوية المصرية الفريدة. وقد لعبت مقابر أبوصير، والتي تم بناؤها بطريقة مماثلة لهرم زوسر الشهير، أشهر ملوك الأسرة الثالثة من الدولة القديمة، دورًا رئيسيًا في إظهار الثقافة المصرية الفريدة من نوعها، والتي تم التعبير عنها من قبل الحقب المصرية في تلك الفترة".

وذكر الدكتور محمد مجاهد، نائب مدير البعثة التشيكية، أنه خلال عام 2022 سوف تستمر أعمال الحفر الأثري بالمنطقة. وفي نفس الوقت، سوف يتم البدء في عمل الدراسات والتحليلات لمحتويات الأواني الفخارية بواسطة الأساليب العلمية الحديثة.