فيديو طريف.. كلب يخطف هدية عيد الحب من محل بمصر

واقعة طريفة شهدتها إحدى مدن محافظة المنيا جنوب مصر، حيث خطف كلب هدية عيد الحب من محل للهدايا.

ورصدت كاميرات المراقبة الكائنة بمنطقة العرفاني الواقعة بحي وسط مدينة ملوى، جنوب محافظة المنيا، الواقعة التي حدثت بالتزامن مع الاحتفال السنوي بعيد الحب حيث خطف كلب ضال "هدية" من هدايا عيد الحب من أمام محل متخصص لبيع تلك الهدايا وفر هارباً.

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وكشف الفيديو أن الكلب انتظر لحين التأكد من خلو الشارع من المارة وانشغال أصحاب المحل وخطف "دبدوبا" وفر هارباً. وتفاعل رواد التواصل مع الفيديو وسط تعليقات ساخرة وأخرى متعاطفة مع الكلب ودوافعه.