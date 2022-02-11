للمرة الثالثة خلال 4أيام.. قتيل بتصادم قطار بعربة في مصر 

لقى مزارع مصري مصرعه، الجمعة، إثر تصادم قطار بعربة كارو " عربية يجرها حمار" في محافظة الغربية شمال مصر في حادث هو الثالث خلال 4أيام فقط .

وشهدت قرية قصر نصر الدين التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وقوع حادث تصادم قطار مع عربة كارو كان يستقلها مزارع، وذلك في أثناء عبوره سكة حديد القرية، وتصادف ذلك مع قدوم القطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

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وتمكنت السلطات من إزالة آثار الحادث وإعادة حركة القطارات لطبيعتها .

وكان حادث مماثل قد وقع الأربعاء الماضي حيث سقط 9 جرحى بتصادم قطار مع حافلة ركاب في محافظة السويس شرق البلاد.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة الثالثة وأثناء مسير قطار فوارغ حاويات بالكيلو 11 بين بلوكي السماد والسادات خط السويس - العين السخنة فوجئ قائد القطار بعبور حافلة نقل عام تحمل رقم 5653 ط-س تابع لمحافظة السويس من مكان غير معد للعبور وتم إطلاق التحذيرات لسائق الحافلة ولم يستجب.

وأضافت أن ذلك أدى إلى احتكاك جانب جرار القطار بمقدمة الحافلة ما أسفر عن إصابة 9 ركاب بكدمات خفيفة وتم نقلهم لمستشفى السويس العام.

وأتى ذلك بعد 24 ساعة أخرى من مقتل شخص وإصابة آخر في اقتحام مركبتي توكتوك منفذ القاصد للسكك الحديدية في طنطا واصطدامهما بقطار.

وكان حادث مماثل قد وقع في أكتوبر الماضي حيث دهس قطار في القاهرة مركبة توكتوك، وتسبب بإصابة 3 أشخاص بينهم قائد المركبة.

وحذرت وزارة النقل المصرية في بيانات سابقة المواطنين من عبور السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لها وطالبتهم ضرورة الانتظار حتى فتح المجال بعد عبور القطارات وعدم اقتحامه أثناء غلقه.

وأشارت إلى أن الالتزام بقوانين السكك الحديدية والحفاظ على العبور من المعابر المخصصة للعبور يساهم فى تقليل الحوادث الناتجة عن أخطاء المواطنين.