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واقعة كوميدية.. مصري يربط حماره بسيارة نقل وصدم بما حدث 

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واقعة كوميدية.. مصري يربط حماره بسيارة نقل وصدم بما حدث

الواقعة أثارت تفاعلا كبيرا وعاصفة من السخرية على مواقع التواصل

القاهرة - العربية.نت 

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شهدت محافظة سوهاج جنوب مصر واقعة كوميدية حيث ربط مواطن حماره في سيارة نقل كانت متوقفة لحين شراء بعض الاحتياجات وعندما عاد لم يجد السيارة ولا الحمار .

وفوجىء المارة بأحد شوارع محافظة سوهاج بمواطن يربط حمارا في سيارة نقل كانت متوقفة في الشارع، وانطلق لشراء بعض احتياجاته، معتقدا أن السيارة ونتيجة وجود كمية من الأتربة عليها متوقفة ولن تتحرك.

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وفور عودة المواطن لم يجد السيارة أو الحمار حيث انطلقت ومعها الحمار وسط دهشة المارة الذين حاولوا إيقافه وتنبيهه لوجود حمار خلف سيارته.

وأثارت الواقعة تفاعلا كبيرا وعاصفة من السخرية على مواقع التواصل وسط تعليقات تندد بموقف الرجل وموقف قائد السيارة .

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