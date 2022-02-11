واقعة كوميدية.. مصري يربط حماره بسيارة نقل وصدم بما حدث
الواقعة أثارت تفاعلا كبيرا وعاصفة من السخرية على مواقع التواصل
شهدت محافظة سوهاج جنوب مصر واقعة كوميدية حيث ربط مواطن حماره في سيارة نقل كانت متوقفة لحين شراء بعض الاحتياجات وعندما عاد لم يجد السيارة ولا الحمار .
وفوجىء المارة بأحد شوارع محافظة سوهاج بمواطن يربط حمارا في سيارة نقل كانت متوقفة في الشارع، وانطلق لشراء بعض احتياجاته، معتقدا أن السيارة ونتيجة وجود كمية من الأتربة عليها متوقفة ولن تتحرك.
مادة اعلانية
وفور عودة المواطن لم يجد السيارة أو الحمار حيث انطلقت ومعها الحمار وسط دهشة المارة الذين حاولوا إيقافه وتنبيهه لوجود حمار خلف سيارته.
وأثارت الواقعة تفاعلا كبيرا وعاصفة من السخرية على مواقع التواصل وسط تعليقات تندد بموقف الرجل وموقف قائد السيارة .
اقرأ أيضاً
-
للمرة الثالثة خلال 4أيام.. قتيل بتصادم قطار بعربة في مصرلقى مزارع مصري مصرعه، الجمعة، إثر تصادم قطار بعربة كارو " عربية يجرها حمار" في محافظة الغربية شمال مصر في حادث هو الثالث خلال 4أيام فقط .وشهدت قرية ... مصر
-
لأول مرة منذ 10 أعوام.. اتحاد جدة يخرج بشباك نظيفة أمام النصرحقق اتحاد جدة العديد من الأرقام المميزة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه النصر خلال الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك ... رياضة
-
يوتيوب يكشف عن جديده في عالمي "ميتافيرس" وNFTكشف الموقع عن خططه لتقنيات الـ"ويب 3" العام 2022 والتي تتضمن المساهمة في الحد من الاحتيال بسوق الفن الرقمي وتعزيز التفاعل في الواقع الافتراضي تكنولوجيا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية