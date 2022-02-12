أبواب وصناديق ومخبأ سري.. مفاجآت تتكشف عن "كنز الزمالك" بمصر

تفاصيل جديدة حول قضية "آثار شقة الزمالك"، كشفتها وسائل الإعلام المصرية، وهي القضية التي تحدث عنها مؤخراً الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكشفت أوراق القضية عن حيازة المتهم وزوجته، 1384 قطعة أثرية بغرض اقتنائها والاتجار، وأنهما كانا شديدي الحرص على تأمين أماكن تخزين القطع بداخل الوحدة السكنية ومحل أسفل العقار، ونظراً لتكدس القطع الأثرية النادرة بهما، قاما بتغيير الأبواب وتدعيمها بأقفال حديدية خاصة، وغلق بعض النوافذ بالطوب خوفاً من السرقة.

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وكان الرئيس السيسي قد وجه الشكر للقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط "إحدى القضايا المهمة" في إشارة إلى قضية "كنز الزمالك".



من كنز شقة الزمالك من كنز شقة الزمالك

وثبت من معاينة النيابة العامة للوحدة السكنية، عدم طلاء الأبواب الخشبية بالغرف، وتزويدها بمغاليق ثلاثية الألسنة (كوالين) خارجة عن مواضعها، ووجود آثار كسور بحلوقها، مما يشير إلى تخصيصها لتخزين الأشياء بها وتأمينها بإحكام غلقها.

كما قام الزوجان حائزا القطع الأثرية، بسد نافذتي المطبخ ودورة المياه الرئيسية المطلتين على منور العقار بالطوب والمحارة، وذلك على خلاف التصميم الهندسي بالوحدات المماثلة بالطوابق الأخرى بالعقار، مما يشير إلى الحرص على إحكام تأمين الوحدة.

وكشف تفتيش غرف الشقة وفحص محتوياتها بالكامل مفاجأة لرجال المعاينة، حيث عثروا على مخبأ سري خلف باب جرار بدولاب إحدى غرف النوم بالشقة بداخله دولاب معدني محكم الغلق به العديد من القطع الأثرية النفيسة وصناديق مغلقة مختلفة الأشكال والأحجام.

واعتاد المتهم الأول على البيع والشراء في مقتنياته الأثرية وتبديل الزائدة عن حاجته بأخرى يريد اقتناءها، وذلك بصفة مستمرة منذ أعوام حتى تكدس منزله بها، مما اضطره لاستئجار المحل أسفل العقار الذي أطلقت عليه زوجته لافتة تحمل اسم "الباب العالي"، والذي تضمنت محتوياته العديد من الصناديق المحرزة واللوحات والمفروشات والقطع المعدنية، احكما إغلاقه جيدًا بباب حديدي.

وأشارت التحقيقات إلى تكدس كافة أرجاء الوحدة وما بها من دواليب الغرف وأخرى مخصصة للعرض بمقتنيات مختلفة الأشكال والأحجام وصناديق محرزة ولوحات تملأ جدرانها ونجف معلق بأسقفها.