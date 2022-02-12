حكم جديد.. السجن 15 عاماً لشاب ابتز شقيقتين إلكترونياً في مصر

بعد أيام قليلة من صدور أحكام في مصر بالسجن على المتهمين بابتزاز طفلة محافظة الشرقية إلكترونياً ودفعها إلى الانتحار، قضت محكمة جنايات المنيا، السبت، بمعاقبة متهم ابتز شقيقتين وهددهما بنشر صورهما.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا يفيد قيام المتهم، 32 عاما، من المنيا، "بتهديد المجنى عليهما: ع .م ا ، 33 عاما، وشقيقتها ا.م.ا ، 18 عاما، طالبة، وتقيمان في الجيزة، حيث قام بالتواصل معهما كتابة عبر تطبيق الواتساب و إرسال رسائل تتضمن تهديدا بنشر عدد من الصور الشخصية الخاصة بالمجني عليهما.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب من الشقيقتين إرسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور، وشرع في تهديدهما وترهيبهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بنقل صور المجني عليهما عن طريق هاتفه المحمول، وقام باستخدامها دون رضائهما، وأرسل لهما تلك الصور بعد فبركتها على تطبيق الواتساب بغرض ابتزازهما، وطلب الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق نظير عدم نشر تلك الصور.

وقبل يومين، صدر حكم من محكمة جنايات الزقازيق، على متهمين بابتزاز الطفلة هايدي في محافظة الشرقية، بالسجن لفترات تتراوح من 6 إلى 10 سنوات على 5 متهمين.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على المتهمين الأول والثاني، و6 سنوات على المتهمين الثالث والرابع والخامس.

وشهدت مصر خلال الآونة الأخيرة جرائم هزت الرأي العام، كان أشهرها واقعة انتحار الفتاة بسنت خالد من محافظة الغربية عقب تناولها حبة الغلال السامة، بعد تعرضها لابتزاز أيضا من جانب شابين اخترقا هاتفها المحمول وحصلا على صور لها وقاما بفبركتها وتركيبها، وإعادة نشرها بطريقة فاضحة ومشينة.