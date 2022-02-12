حكم جديد.. السجن 15 عاماً لشاب ابتز شقيقتين إلكترونياً في مصر
المتهم طلب من الشقيقتين إرسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهما الخاصة، وشرع في تهديدهما وترهيبهما
بعد أيام قليلة من صدور أحكام في مصر بالسجن على المتهمين بابتزاز طفلة محافظة الشرقية إلكترونياً ودفعها إلى الانتحار، قضت محكمة جنايات المنيا، السبت، بمعاقبة متهم ابتز شقيقتين وهددهما بنشر صورهما.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا يفيد قيام المتهم، 32 عاما، من المنيا، "بتهديد المجنى عليهما: ع .م ا ، 33 عاما، وشقيقتها ا.م.ا ، 18 عاما، طالبة، وتقيمان في الجيزة، حيث قام بالتواصل معهما كتابة عبر تطبيق الواتساب و إرسال رسائل تتضمن تهديدا بنشر عدد من الصور الشخصية الخاصة بالمجني عليهما.
وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب من الشقيقتين إرسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور، وشرع في تهديدهما وترهيبهما.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بنقل صور المجني عليهما عن طريق هاتفه المحمول، وقام باستخدامها دون رضائهما، وأرسل لهما تلك الصور بعد فبركتها على تطبيق الواتساب بغرض ابتزازهما، وطلب الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق نظير عدم نشر تلك الصور.
وقبل يومين، صدر حكم من محكمة جنايات الزقازيق، على متهمين بابتزاز الطفلة هايدي في محافظة الشرقية، بالسجن لفترات تتراوح من 6 إلى 10 سنوات على 5 متهمين.
وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على المتهمين الأول والثاني، و6 سنوات على المتهمين الثالث والرابع والخامس.
وشهدت مصر خلال الآونة الأخيرة جرائم هزت الرأي العام، كان أشهرها واقعة انتحار الفتاة بسنت خالد من محافظة الغربية عقب تناولها حبة الغلال السامة، بعد تعرضها لابتزاز أيضا من جانب شابين اخترقا هاتفها المحمول وحصلا على صور لها وقاما بفبركتها وتركيبها، وإعادة نشرها بطريقة فاضحة ومشينة.
-
هذا لباس المرأة السعودية في الدولة السعودية الأولىاعتمدت الأزياء العريقة في وقت تأسيس الدولة السعودية الأولى على الخامات والأقمشة الطبيعية.. وتنوعت هذه الأزياء باختلاف المناطق والمناسبات السعودية
-
مخاوف من تأثير الكمامات على التطوّر التواصلي لدى الأطفاليتعلق الهاجس الأول بعملية تعلّم اللغة التي تتم في سنوات الطفل الأولى.. بينما الهاجس الثاني متصل بالقدرة على إنشاء روابط اجتماعية الأخيرة
-
قائد قوات قسد يكشف معلومات حصرية حول هجوم داعش على سجن الحسكةوأضاف مظلوم عبدي في برنامج "مقابلة خاصة" الذي تبثه قناة العربية أن التهديد لا يزال مرتفعاً من قبل تنظيم داعش سوريا