بعد واقعة الغربية.. ضبط مصنع هيروين بشقة في القاهرة

في واقعة جديدة خلال شهر داهمت السلطات المصرية مصنعاً لإنتاج المخدرات داخل شقة في العاصمة القاهرة، وذلك بعد أيام من ضبط مصنع مماثل في الغربية.

في التفاصيل، كشفت معلومات وردت إلى أجهزة الأمن قيام شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة المعادي في القاهرة بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مادة الهيروين المخدر، بقصد الإتجار بها، متخذين مـن إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

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فداهمت أجهزة الأمن الشقة حيث عُثـر بـداخلها على كمية من مخدر الهيروين و5 زجاجات من سائل مادة الهيروين المخدر الخام و16 زجاجة من عقار الكيتامين المخدر و20 أنبوبا من عقار ناليوفين المخدر و214 قرصا مخدرا وبندقية خرطوش وعدد من الأجهزة التى تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة، كما تم العثور على سيارة ربع نقل ملك أحد المتهمين أمام العقار.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الهيروين المخدر والإتجار بها والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة لنقل المواد المخدرة.

يشار إلى أنه قبل أيام تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا، من ضبط "فني معمل كيميائي" يدير مصنعاً داخل إحدى الشقق الخاصة به، وتخصص في تصنيع وإنتاج مخدر "أيس شابو"، وذلك بمنطقة منشية البكري التابعة لـ"حي ثاني المحلة".

وتبين قيام الرجل البالغ من العمر 36 عاماً بتصنيع أخطر أنواع المواد المخدرة وزيوت الحشيش وعقاقير أخرى مخدرة غير مصرح بها، ثم بيعها للتجار والموردين بمحافظات الدلتا وتم اكتشافه بالمصادفة خلال إرسال بعض المواد المخدرة لأحد عملائه داخل طرد بريدي، حيث اشتبه رجال البريد فيه وأبلغوا الشرطة التي عاينت الطرد واكتشفت الواقعة.