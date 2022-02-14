نفذ مذبحة في مصر.. مصرع قاتل والديه وزوجته بنيران الشرطة

لقي المتهم بتنفيذ مذبحة قنا في مصر، والتي قتل فيها والده ووالدته وزوجته وأصاب شقيقته وزوجها مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات المذبحة التي وقعت في مدينة دشنا بقنا أمس الأحد، وقام فيها عامل بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد عائلته، ما أسفر عن وفاة كل من والده، ووالدته، وزوجته، وإصابة كل من شقيقته وزوجها بأعيرة نارية متفرقة.

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كما تبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي نتيجة إدمانه لمخدر الشابو.

بادر بإطلاق النار

إلى هذا، أوضحت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمسكن خاص به تحت الإنشاء بأرض زراعية بدائرة المركز ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل.

فأسفر ذلك عن مقتل المتهم حيث عثر بجواره على بندقية آلية وعدد كبير من الطلقات مشيرة إلى أن المواجهة أسفرت عن إصابة أحد الضباط، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان المتهم قد أطلق النار عشوائياً على أسرته خلال جلسة خاصة لتسوية نزاعات بينهم، ما أسفر عن مقتل زوجته ووالده والدته وإصابة شقيقته وزوجها.