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أغلى ساندوتش في مصر.. فسيخ بالذهب عيار 24

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فسيخ بالذهب في مصر
الفسيخ بالذهب.. أحدث ساندوتش مصري

أغلى ساندوتش في مصر.. فسيخ بالذهب عيار 24

قال عمر مكرم أحد ملاك المطعم إنه استلهم الفكرة من مطاعم تركيا ودبي ويتولى استيراد الذهب عبر صديق له من الهند لمزجه بالفسيخ

القاهرة - العربية.نت 

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بسعر يصل إلى 100 جنيه ما يعادل 7 دولارات، يقدم مطعم مصري أغلى ساندوتش وهو السمك المملح بالذهب عيار 24.

وفي مدينة المنصورة شمال العاصمة المصرية القاهرة، افتتح شاب مصري مطعما يعد هو الأول من نوعه في البلاد حيث يقدم الفسيخ المملح ممزوجا بقشرة من الذهب، وبدأ يجذب الكثير من الزبائن الذين رأوا فيه شكلا جديدا ومذاقا مختلفا.

ويقول عمر مكرم أحد ملاك المطعم في مقابلة مع" العربية.نت" إنه استلهم الفكرة من مطاعم تركيا ودبي ويتولى استيراد الذهب عبر صديق له من الهند لمزجه بالفسيخ، مضيفا أن الذهب ليس مضرا للصحة بل مفيدا وأحيانا يعالجون بجزئياته السرطان فضلا عن أن استخدامه في السندوتشات والشطائر بات يقبل عليه كافة الطهاة في العالم.

وأوضح أن فكرته بعمل الشطائر بالفسيخ لكونه وجبة شعبية مصرية قديمة إضافة لتعدد أنواع الأسماك المملحة التي يمكن استخدامها مثل الرنجة والسردين فضلا عن سهولة تخزينها وتصنيعها وحفظها لفترات طويلة.

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وذكر الشاب الذي تخرج من كلية التجارة أنه قرر تطوير طريقة تقديم الفسيخ والرنجة، وذلك من خلال تنظيفه وتحويله إلى فسيخ مخلي وتقطيعه لقطع صغيرة يتم وضعها في ساندوتش يضاف عليها شرائح الفلفل والبصل، وبعدها يزين بالذهب عيار 24.

ويقول إن الفسيخ يمكن كذلك تصنيعه من أسماك متنوعة مثل البوري وأسماك البحرين الأحمر والمتوسط، ولكل نوع زبائنه وعشاقه، لذا تم اختيار الفسيخ في الساندوتشات لجذب كافة الزبائن من عشاق الأسماك بأنواعها المختلفة، وتم تطويره وتقديمه لهم بشكل مختلف كتجربة جديدة.

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