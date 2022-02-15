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مأساة جديدة في مصر.. انتحار شابة من الطابق الثامن

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الشابة ماريان ملاك

مأساة جديدة في مصر.. انتحار شابة من الطابق الثامن

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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مرة جديدة هزت قصة مأساوية الشارع المصري.

فقد انتحرت شابة بمنطقة شبرا الخيمة شمال العاصمة القاهرة مساء الاثنين بإلقاء نفسها من شرفة منزلها في الطابق الثامن.

وتلقى مدير أمن القليوبية بلاغاً من قسم شرطة شبرا الخيمة بسقوط شابة من الطابق الثامن ووفاتها على الفور وسط دهشة وصدمة المارة.

إلى ذلك كشف تقرير مفتش الصحة أن ماريان ملاك البالغة من العمر 24 عاماً أصيبت بنزيف حاد وكسر في الجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسم.

كما أظهرت تحريات المباحث أن ماريان انتحرت بسبب خلافات عائلية كبيرة وتعرضها لضغوط نفسية شديدة، لافتة إلى أنها غافلت الجميع وألقت بنفسها من الطابق الثامن لتسقط على الفور جثة هامدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي أمرت بالتحقيق وكلفت المباحث بكشف ملابسات الواقعة.

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