بعد حفل زفافهما.. شاهد مشاجرة دموية بين عروسين مصريين

شهدت مدينة الإسماعيلية شرق مصر واقعة غريبة، حيث تبادل عروسان وأقاربهما الضرب والسباب بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر بإصابة العروس وتحرير محضر في قسم الشرطة.
وتداول رواد التواصل في المحافظة الساحلية فيديو لمشاجرة في الشارع بين عروسين، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباك بالأيدي ثم تبادل الضرب، وتدخل أقارب العروسين لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض.
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كما تناثرت بقع الدماء على فستان الزفاف، وبعد شد وجذب انسحبت العروس من المشهد مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل".
ووصلت قوة أمنية لموقع المشاجرة، حيث تمت السيطرة على الموقف، وحررت محضرا وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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