شقيقة الزوج تشارك.. فيديو جديد لضرب عروس الإسماعيلية

رغم إعلان أسرة عريس مصر الذي ضرب عروسه عقب حفل الزفاف عدم صحة الواقعة وإعلان مصورة الفيديو تعرضها لتهديد بسبب تصويرها للواقعة ونشرها على مواقع التواصل، ظهر فيديو جديد يكشف تفاصيل أخرى من الاعتداء والضرب من جانب العريس وشقيقته.

وكشف الفيديو الجديد قيام شقيقة العريس بضرب العروس ودفعها على الأرض، وقيام العريس بحملها عنوة ودفعها مجددا للسيارة وتهديده للحاضرين بعدم التدخل.

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كما تبين أن العروس يتيمة، وأن عريسها هو نجل عمها، وحدثت مشادة كلامية بينها وبين شقيقة العريس خلال وجودها في محل الكوافير، وتبادلتا السباب، وتدخل العريس وانحاز لشقيقته التي طالبته بتأديبها أمام الجميع.

تهديدات لمصورة الفيديو

إلى هذا، قالت أميرة عبد الحكيم مصورة الفيديو لـ"العربية.نت"، إنها شاهدت الواقعة مصادفة خلال تواجدها في شرفة منزل بشارع السلطان حسين، وقامت بتصويرها ونشرتها على مواقع التواصل تعاطفا مع العروس، لكنها فوجئت بتلقي تهديدات وزعم أسرة العريس أن الواقعة غير صحيحة.

وقال والد العريس إن العروس ابنة شقيقه، وإن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم وتمت إزالته والصلح بين العروسين، مضيفا أنهما عادا لمنزل الزوجية وسيسافران لقضاء أسبوع العسل في مدينة شرم الشيخ.

ضرب ليلة الزفاف

وكانت مدينة الإسماعيلية شرق مصر قد شهدت واقعة مؤسفة، حيث تبادل عروسان وأقاربهما الضرب والسباب بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر بإصابة العروس.

وتداول رواد التواصل في المحافظة الساحلية فيديو لمشاجرة في الشارع بين عروسين، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباك بالأيدي ثم تبادل الضرب، وتدخل أقارب العروسين لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض.

وتناثرت بقع الدماء على فستان الزفاف، وبعد شد وجذب انسحبت العروس من المشهد مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل".