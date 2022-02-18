"مش شايفني؟!".. شرطي يوقف نجم الزمالك ويخالفه

بات نجم نادي الزمالك اللاعب طارق حامد، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر له مقطع فيديو يتلاسن فيه مع شرطي مرور أوقفه لمخالفة.

فقد أوقف الشرطي لاعب الزمالك في محافظة الجيزة، وظهر حامد يتناقش مع ضابط مرور في أحد الكمائن المنتشرة على الطريق، استوقفه الأخير بسبب تركيب "زجاج فيميه" على سيارته.

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مخالفة مرورية ضده

وبينما حاول الشرطي شرح الموقف لحامد، مؤكداً أن "زجاج فيميه" مخالفة يعاقب عليها القانون، خصوصاً أنه ليس مثبتا في رخصته، رد عليه اللاعب بالقول: "ليه هو حضرتك مشا شايفني؟"، في إشارة منه إلى أن ذاك الزجاج لا يؤثر على الرؤية من خارج السيارة أو داخلها.

سحب رخص طارق حامد من احد اللجان المروريه .. بعيداً عن الانتماءات هل انت مع ام ضد تصرف رجل الشرطه انه يصوره ؟ pic.twitter.com/cT7yWe90hI — نـسـور افـريـقـيـا ™🦅 (@AfricaNsour) February 16, 2022

وتسبب الموقف بتسجيل مخالفة مرورية ضده.

يشار إلى أن حامد لن يشارك مع فريقه منذ بداية العام الجاري، بعد تعرضه لإصابة.

وكان غاب عن مباراة بيترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يغيب عن مباراة سموحة ببطولة الدوري المصري.