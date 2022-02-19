تشاجر مع زوجته فنام في السيارة.. عثروا عليه جثة متعفنة

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية غموض العثور على جثة شاب في حالة تعفن داخل سيارة ملاكي بمنطقة المعادي في القاهرة.
فقد أفادت وسائل إعلام محلية بالعثور على جثة شاب عمره 28 سنة، يرتدي كامل ملابسه في حاله تعفن، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة بالواقعة.
من جهتها، صرحت النيابة بدفن الجثة، وطالبت المباحث بسرعة تحرياتها في الواقعة وكشف ملابساتها، وتم استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة لكشف غموض الحادث.
ترك منزل الزوجية
فيما قالت التحريات إن المتوفى مقيم برفقة زوجته في منطقة الشروق، ونشبت بينهما مشاجرة بسبب إدمانه المواد المخدرة، وترك على إثرها المنزل.
وأضافت أن المتوفى موظف، وبعد ترك منزل الزوجية ينام يوميا داخل سيارته وانقطع الاتصال بأسرته، وأنه منذ أسبوع حررت زوجته في قسم المعادي محضرًا بتغيبه، وبالكشف الطبي على الجثة، تبين أن الوفاة طبيعية، بسبب هبوط في الدورة الدموية.
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