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تفاصيل مروعة.. زوج يزور شهادة وفاة لزوجته ويحتجزها 4 سنوات

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صورة تعبيرية تعذيب 3
صورة تعبيرية

تفاصيل مروعة.. زوج يزور شهادة وفاة لزوجته ويحتجزها 4 سنوات

وصرحت الزوجة المحتجزة أثناء سماع أقوالها، أنه تم الاعتداء عليها من قبل زوجها بالضرب ما أحدث إصابات متفرقة في جسدها

القاهرة - ريم الششتاوي

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جريمة وحشية شهدتها محافظة الجيزة، باحتجاز موظف لزوجته لمدة 4 أعوام في غرفة، والتعدي عليها بالضرب للاستيلاء على ميراثها.

في التفاصيل، تسلمت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد باحتجاز موظف لزوجته بمنطقة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، ما دفع الأجهزة الأمنية للقيام بالتحريات حول الواقعة، وتبين أن الزوج يعمل اختصاصي تحاليل في إحدى المراكز.

طمعاً في الميراث

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن اختصاصي التحاليل استخرج شهادة وفاة مزورة، وادعى وفاة زوجته للاستيلاء على ميراثها، وأرسلت القوات لضبط المتهم.

وألقى رجال المباحث التابعون لمديرية أمن الجيزة القبض على اختصاصي التحاليل وإحالته للتحقيق وتحرير زوجته من حبسها، واتهامه باحتجاز زوجته لمدة 4 سنوات، وادعائه وفاتها واستخراج شهادة وفاة مزيفة لها، وذلك للاستيلاء على ميراثها.

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تعذيب وحبس وتزوير

وصرحت الزوجة المحتجزة أثناء سماع أقوالها، أنه تم الاعتداء عليها من قبل زوجها بالضرب ما أحدث إصابات متفرقة في جسدها، كما قام زوجها بحلاقة شعرها وإعطائها أدوية لعلاج الحالات العصبية ومهدئات، وقام بحبسها بالقوة داخل غرفة في منزلهما، واستخرج شهادة وفاة لها ليستطيع الاستيلاء على ميراثها من أخواتها.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات بالواقعة.

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