هبط بطائرته رغم تأرجحها.. إشادة عالمية ببراعة طيار مصري

أشادت وسائل الإعلام العالمية ببراعة طيار مصري هبط بطائرته بسلام وسلاسة في مطار هيثرو بلندن رغم التحذيرات بعدم الهبوط بسبب العواصف وسوء الأحوال الجوية.

وكشف فيديو للواقعة قيام الطيار بالهبوط ببراعة في مطار هيثرو رغم تداعيات العاصفة "يونيس" حيث تأرجحت الطائرة في الجو و في مخاطرة حبست أنفاس المتابعين في المطار.

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وأشاد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأداء الطيار ويدعى وليد مراد وقال إنه قائد رحلة مصرللطيران رقم MS777 من طراز البوينج B787-9Dreamliner المتجهة الي مطار هيثرو بلندن أول أمس الجمعة.

وتابع أن الطيار وطاقم الطائرة تعامل بحرفية ومهارة عالية أثناء هبوط الطائرة وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها للعاصفة "يونيس" مما أدى إلى عدم تمكن كثير من الرحلات الجوية من الهبوط وتحويل مسار الكثير من الرحلات إلى مطارات أخرى، كما تم إلغاء عدد كبير من شركات الطيران ارحلاتها الجوية في مطارات العاصمة.

وكشف ألو العينين أن مكتب الأرصاد الجوية دعا البريطانيين إلى البقاء في منازلهم، وأصدر إنذارًا أحمر وهو أعلى مستوى في جنوب غرب انجلترا وجنوب ويلز بسبب سوء الجو ، مما جعل تصرف قائد رحلة مصرللطيران وهبوطه بسلاسة موضع إشادة في الصحف الإنجليزية والعالمية.

من جانبه قال الطيار وليد مراد قائد الرحلة إن هذا الموقف ليس بجديد علي أبناء الشركة حيث يتميز جميع طيارى مصرللطيران بالكفاءة والاحترافية العالية في التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة ومشهود لهم عالميا بالكفاءة والتدريب علي أعلى مستوي خاصة في مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الاقلاع والهبوط.

وكشف مراد تفاصيل الهبوط، وقال "للعربية. نت" إنهم تدربوا على ذلك في أجواء مماثلة لأجواء بريطانيا، وطبقا لكافة القواعد العالمية المتعارف عليها وبما يضمن أمن وسلامة الركاب ووصول الرحلة بأمان وسلام، مشيرا إلى أنه تعلم هذه المهارة من القوات الجوية المصرية.

وأضاف: "كان لابد من الهبوط بالطائرة وفي موعدها وما فعله كان يمكن أن يقوم به أي طيار مصري أخر ، موضحا أنه ذهب لمركز العمليات الذي زوده بتفاصيل ومعلومات شاملة عن الرحلة بداية من مصر وحتى لندن".

وتابع أنه أخبر الركاب بكافة التفاصيل لتجنب القلق وابلغهم أنه في حالة فشل الهبوط سيتم الذهاب للمكان الاحتياطي المعد مسبقا مؤكدا أن أي طيار يجب أن يتخذ القرار وفقا للظروف المحيطة به وهو ما فعله رغم العواصف والتحذيرات مستندا على مهارته وخبراته في التعامل مع مثل تلك المواقف .

وقال إن مصر الطيران لديها مركز عمليات متكامل يدعم الطيارين بكل المعلومات التي تخص الرحلة بداية من الإقلاع بالطائرة حتى بلوغ نهاية الرحلة،مؤكدا أنه لم يبحث عن الشق الإعلامي أو استعراض لمهارته بل كان واثقا من نفسه ومن قدرته على الهبوط لضمان وصول الرحلة في موعدها وعدم تأخر الركاب.