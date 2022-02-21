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رمسيس 2022.. تدريب مصري فرنسي مشترك لتأمين البحر المتوسط

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تدريبات مصر فرنسا
مشهد من التدريب

رمسيس 2022.. تدريب مصري فرنسي مشترك لتأمين البحر المتوسط

المتحدث العسكري المصري: تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة

دبي - العربية.نت

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نفذت عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر وفرنسا، التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي "رمسيس 2022" والذي يستمر لعدة أيام في مصر، حيث يشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديغول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال)، ويشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف - 16) متعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافال) و(الميغ - 29)، بحسب المتحدث العسكري المصري.

من التدريبات
  • من التدريبات
2 صور
من التدريبات
من التدريبات

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة مما يسهم في توحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات أطقم القوات البحرية والجوية لكلا البلدين، وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

ويأتي التدريب "رمسيس 2022" في ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ولتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.

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وحضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة والملحق العسكري الفرنسي بالقاهرة.

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