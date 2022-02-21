طبيب "الكركمين" يورط فنانة مصرية بعد القبض عليه

تعرضت الفنانة المصرية فاطمة عيد للنقد من خلال المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمشاركتها في إعلان تجاري للترويج لأحمد أبو النصر الشهير بـ "طبيب الكركمين" الذي تم القبض عليه بتهمة النصب والاحتيال.

وجاءت تعليقات الفنانة بعد القبض عليه، مثيرة للجدل، لدفاعها عن الصيدلي المتهم بالاحتيال على المواطنين، حيث بررت الفنانة دفاعها أنه عالج زوجها من خشونة الركبة قبل 5 سنوات.

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وأشارت الفنانة خلال تصريحات إعلامية الى أنها قامت بتسجيل الإعلان منذ 5 سنوات، وأكدت أنها لم تأخذ مقابلا ماديا نظير مشاركتها في الإعلان.. "ومع طلبهم لقيامي بتصوير الإعلان للمنتج قمت بالإعلان لعلاجه لزوجي منذ 5 سنوات".

ويذكر أن محكمة جنح الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، كانت قد قضت بمعاقبة أحمد أبو النصر، أمس الأحد، بالحبس عامين ونصف العام مع تغريمه 250 ألف جنيه، وذلك لإدانته في 7 تهم منها النصب وانتحال صفة طبيب وبيع سلع مجهولة المصدر وأدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، مساء السبت بمدينة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بعد إدانته بالترويج وبيع وصفات طبية مجهولة المصدر، وغير مرخصة.

كما أكدت نقابة الأطباء إلى أن أحمد أبو النصر ليس طبيباً، وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب.