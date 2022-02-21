.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طبيب "الكركمين" يورط فنانة مصرية بعد القبض عليه

  • الخط
فاطمة عيد
الفنانة المصرية فاطمة عيد

طبيب "الكركمين" يورط فنانة مصرية بعد القبض عليه

أكدت فاطمة عيد أنها لم تتقاض أجرا نظير إعلانها عن منتجات "طبيب الكركمين"

القاهرة-ريم الششتاوي

نشر في: آخر تحديث:

تعرضت الفنانة المصرية فاطمة عيد للنقد من خلال المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمشاركتها في إعلان تجاري للترويج لأحمد أبو النصر الشهير بـ "طبيب الكركمين" الذي تم القبض عليه بتهمة النصب والاحتيال.

وجاءت تعليقات الفنانة بعد القبض عليه، مثيرة للجدل، لدفاعها عن الصيدلي المتهم بالاحتيال على المواطنين، حيث بررت الفنانة دفاعها أنه عالج زوجها من خشونة الركبة قبل 5 سنوات.

أحمد أبو النصر
أحمد أبو النصر

وأشارت الفنانة خلال تصريحات إعلامية الى أنها قامت بتسجيل الإعلان منذ 5 سنوات، وأكدت أنها لم تأخذ مقابلا ماديا نظير مشاركتها في الإعلان.. "ومع طلبهم لقيامي بتصوير الإعلان للمنتج قمت بالإعلان لعلاجه لزوجي منذ 5 سنوات".

ويذكر أن محكمة جنح الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، كانت قد قضت بمعاقبة أحمد أبو النصر، أمس الأحد، بالحبس عامين ونصف العام مع تغريمه 250 ألف جنيه، وذلك لإدانته في 7 تهم منها النصب وانتحال صفة طبيب وبيع سلع مجهولة المصدر وأدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها.

المخرج شريف عرفة: السينما بمصر هي القوة الثانية بعد الجيش ثقافة وفن خاص المخرج شريف عرفة: السينما بمصر هي القوة الثانية بعد الجيش

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، مساء السبت بمدينة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بعد إدانته بالترويج وبيع وصفات طبية مجهولة المصدر، وغير مرخصة.

كما أكدت نقابة الأطباء إلى أن أحمد أبو النصر ليس طبيباً، وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشرطة الكندية تخلي وسط أوتاوا من المحتجين على سياسة الإغلاق الشرطة الكندية تخلي وسط أوتاوا من المحتجين على سياسة الإغلاق
اكتشف المزيد