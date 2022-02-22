تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات.. السجن 3 سنوات لفنان مصري

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء بمعاقبة الفنان المصري شادي خلف بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بهتك أعراض 7 فتيات ومحاولة اغتصابهن.

فقد نسبت المحكمة للفنان اتهامات بالتحرش وهتك العرض للفتيات في ستديو للتمثيل بالقاهرة ونويبع في الفترة الواقعة بين 2016 وحتى عام 2021.

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وكانت التحريات كشفت أن المجني عليهن تدربن بالاستوديو الخاص به حيث تعرفن عليه هناك، باشتراكهن في ورش تمثيل في أوقات مختلفة، باستثناء صاحبة البلاغ الأول التي التقته خلال إقامته في المكان الذي تعمل به وأكدت أنه تحرش بها وحاول اغتصابها.

تراجعن لخوفهن

في الأثناء، ذكرت الفتيات في أقوالهن إن المتهم حاول ممارسة أعمال مخلة معهن، وعندما رفضن قام بطردهن من الورشة، لكنهن تراجعن عن الإبلاغ عن الوقائع خوفاً على سمعتهن.

وأكدن أنهن عقب ذلك علمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب المتهم مثل تلك الأفعال مع أخريات، فقمن بتدوين ما حدث لهن بأحد منصات التواصل وتقدمن ببلاغات لأجهزة الأمن.

تحرش لفظي وجسدي

في موازاة ذلك، نشرت الفتيات على صفحاتهن عبر موقع التواصل منشورات كشفن فيها تعرضهن للتحرش اللفظي والجسدي من الفنان، أثناء تلقيهن دورة تدريبية على التمثيل في ورشة يمتلكها.

فيما ذكرت إحداهن أنه باغتها خلال التدريب في يونيو الماضي، وتحرش بها وأمسك بأجزاء حساسة من جسدها وحاول تقبيلها بالقوة.

يُذكر أن شادي خلف يبلغ من العمر 44 عاماً وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد خاصة إبان عمله في وزارة الداخلية.

وشارك شادي في العديد من الأفلام منها " الثلاثة يشتغلونها"، و"365 يوم سعادة"، و"الأولى في الغرام"، و"هي فوضى"، و"كلمني شكراً"، و"حين ميسرة".