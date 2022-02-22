تغير مفاجئ في لون مياه النيل يثير الذعر في مصر

شهدت مياه نهر النيل في مصر اليوم الثلاثاء تغيرا مفاجئا، ما أثار دهشة ومخاوف المواطنين. فقد لاحظ المصريون تغير مياه النيل وظهور عكارة فيها وسط مخاوف من تلوث النهر الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في البلاد.

إلى هذا، كشف وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي عن أن ظهور العكارة وتغير مياه النهر يرجع إلى أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية مقللا من تأثير ذلك على المياه، موضحا أن العكارة ستختفي خلال يومين على الأكثر.

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سيول محملة برمال ناعمة

فخلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء مع قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظات بني سويف والمنيا وجنوب سيناء والبحر الأحمر الأيام الماضية، قال الوزير إن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة التي تجرفها عند سقوطها على قمم الجبال وأثناء انحدارها في مخرات السيول التي تنتهي عند نهر النيل، مشيراً إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية.

كما أشار للدور الذي قامت به أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول، حيث نجحت أعمال الحماية بمحافظة بني سويف في تقليل الآثار الضارة لموجة الأمطار الغزيرة وما تبعها من سيول على المواطنين والمنشآت والبنية التحتية.

رفع درجة التأهب

ووجه الوزير المصري برفع درجة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة، وتخفيض مناسيب المياه بالوجه البحري بالتزامن مع الأمطار.

وكانت مصر قد شهدت يومي السبت والأحد الماضي تساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والسيول على عدة محافظات أدت لإغلاق عدة طرق رئيسية وموانئ وأدت لتوقف حركة السفر بين هذه المحافظات وتكدس السيارات على الطرق والمنافذ.