"الرمال البيضاء".. ضبط أخطر عصابة نصب إلكتروني بمصر

بعد وقوع الكثير من المصريين فريسة لشبكات النصب والاحتيال الإلكتروني عن طريق الاستيلاء على أموالهم وتهريبها للخارج من خلال تطبيق إلكتروني يسمى "الرمال البيضاء"، استطاعت الأجهزة الأمنية المصرية إلقاء القبض على ما وصفته الشرطة بـ "أخطر عصابة نصب" عبر شبكة الإنترنت.

في التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن رصد الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، بعد تداول الأخبار عن الجريمة عالمياً ومحلياً، والاحتيال والنصب والاستيلاء على أموالهم وتهريبها للخارج من خلال تطبيق "الرمال البيضاء".

مادة اعلانية

استدراج الضحايا

واستطاعت الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الوصول إلى أحد وكلاء التطبيق بكفر الشيخ، قام بحثّ مواطنين على الاشتراك مقابل حصوله على نسب من الأموال المحصلة، وأنشأ حوافظ مالية إلكترونية لتحويل الأموال عليها.

كما تمكن ضباط الإدارة من تحديد مستخدمي الهواتف المحمولة المحول إليها قيمة اشتراك المجني عليهم، وقامت باستهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والقليوبية، وضبطت 3 متهمين.

كذلك، استمرت القوات الأمنية في عمليات البحث، ونجحت في إلقاء القبض على القائمين على التطبيق في عدة أماكن متفرقة، وبحوزتهم مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وشرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ إلكترونية، وعدد كبير من المضبوطات التي يستخدمها المتهمون في نشاطهم.

وكشفت الوزارة أن إجمالي ما تم ضبطه بحوزة المتهمين بلغ 3 ملايين جنيه، و2000 دولار، كما تم التوصل إلى الأرصدة البنكية الخاصة بهم بقيمة 20 مليون جنيه وأصول عقارية بقيمة 6 ملايين جنيه، وعملات افتراضية "بيتكوين" بقيمة 2.8 مليون جنيه، وتتولى النيابة العامة التحقيق".