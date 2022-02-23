بعد أزمة المعراج.. إبراهيم عيسى ينسحب من مهرجان أسوان

بعد الجدل الكبير الذي أثاره الصحافي والإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، بحديثه عن رحلة الإسراء والمعراج وأدى لانسحاب الممثل مصطفى درويش من فيلم "الملحد"، أعلن عيسى وبشكل مفاجئ انسحابه من مهرجان أسوان.

أتى ذلك قبل ساعات من انطلاق المهرجان الأربعاء الذي يتولى فيه رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري.

لا تفاصيل

من جهتها اكتفت إدارة المهرجان بالإعلان ظهر يوم الافتتاح أن عيسى اعتذر عن عدم تولي التحكيم، دون إضافة أي تفاصيل.

وتشهد مدينة أسوان في صعيد مصر الدورة السادسة من مهرجان لأفلام المرأة، والذي يستمر حتى 28 من فبراير الحالي.

فتح تحقيق

يذكر أن إبراهيم عيسى كان التزم الصمت حول ما أثير بشأن تصريحاته قبل أيام.

من جانبه أعلن النائب العام فتح تحقيق بالفيلم، فيما أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجان الرصد بصدد إعداد تقرير حول ما ورد في إحدى الحلقات التي تطرق فيها عيسى إلى مسألة الإسراء والمعراج.