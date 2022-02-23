حمو بيكا يصعّد ثانية.. "سأكشف المرتشين في النقابة"

في تصعيد جديد على خلفية الأزمة بينه وبين نقابة الموسيقيين ووقفه عن الغناء أصدر مغني المهرجانات المصري، حمو بيكا، بياناً، أكد فيه أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، اليوم الأربعاء، يكشف فيه أسماء المرتشين في نقابة الموسيقيين والوقائع والتفاصيل التي تؤكد كلامه.

ويأتي بيان بيكا بعد تسريب مكالمة هاتفية بينه وبين شخص مجهول، يتهم خلالها أحد المسؤولين في نقابة المهن الموسيقية بالحصول على رشوة من أكثر من مطرب مهرجانات، من أجل تسجيل قيدهم بالنقابة.

فقد أشعلت المكالمة المسربة مواقع التواصل في مصر، حيث اتهم بيكا أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بتقاضي أموال، مقابل السماح لمطربي المهرجانات بالغناء وإقامة الحفلات.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بنقابة المهن الموسيقية قوله إن الموسيقار وعضو مجلس النقابة أحمد رمضان سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد بيكا، لاتهاماته بالرشوة التي وردت في التسريب.

كذلك اتهم بيكا مجلس النقابة في مقابلة على فضائية "mbc مصر"، باستغلاله في إحياء الأفراح بالمجان، زاعما أنه كان يسدد مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء النقابة مقابل استخراج التصاريح لحفلاته، وكان يتسلم إيصالاً بقيمة ألفي جنيه فقط.