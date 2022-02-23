رسالة صادمة من ريهام سعيد: قربت أموت.. ولن أسامح هؤلاء!

في رسالة صادمة، أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن شعورها باقتراب موتها، وأكدت اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة بالأسماء إلى أشخاص لن تسامحهم لأنهم ظلموها، حسب وصفها.

وشاركت المذيعة المثيرة للجدل، متابعيها عبر حسابها على فيسبوك رسالة طويلة كتبت فيها: "أقسم بالله كل حرف هكتبه صادق ومن قلبي، أنا حاسة إني هموت قريب عشان كده هبعد عن السوشيال ميديا عشان أقعد مع أولادي أكتر وقت ممكن خصوصا ابني الصغير، يمكن سحر يمكن اكتئاب ويمكن حقيقي".

كما عبرت عن شعورها بالظلم خلال مشوارها الإعلامي، معتبرة أن إحساس الظلم الذي تعرضت له يقتلها ببطء، وسردت المحطات التي تعرضت لها للظلم مثل واقعة "الثعلب" التي تضمنت تعذيباً للحيوانات، و"حملة علاج السمنة" وغيرها، مضيفة: "لو فضلت أحكي هاحكي كتير بس أنا موجوعة ومش قادرة أحكي أنتوا ظالمين بتمشوا بكلمة من غير ماتشوفوا ولا تفهموا".

وأكدت ريهام سعيد عدم مسامحتها لأي شخص ظلمها، وقالت: "عندي كلام كتير أقوله على كمية مواقف فيها ظلم رهيب، لو مت أنا مش مسامحة، مش مسامحة أي حد قال عليّ كلمة واحدة مش حقيقية أو على السمع، مش مسامحة أي صحفي كتب عني كلمة ظلم".

كما عددت المذيعة المصرية، بالأسماء العديد من الأشخاص في مجال الصحافة والفن الذين لن تسامحهم بعد مماتها، وأضافت "مش مسامحه اي حد ساهم في خراب بيتي وضياع مجهود سنين ومش مسامحه اي حد انا معرفوش ضدي وبيحاربني وأنا مش عارفه".

وقالت أيضاً "عشان أنا مش على الشاشة مليش قيمة ومفيش مصلحة أد ايه الناس وحشة".

كذلك، تحدثت ريهام سعيد عن رغبتها بتحقيق حلم التمثيل الذي سعت إليه قبل فترة، وتابعت في تدوينتها: "كلمت ناس كتير يساعدوني أحقق حلمي وأمثل، مش عايزة أقولكم الرد، وناس ياما وقفت جنبهم. كل دور أعمله المخرج يقول لي إنه هيكسر الدنيا بس هي ماشية بالشطارة؟".

وختمت قائلة "أنا آسفة إني نجحت.. أنا آسفة اني كنت عايزه كل الناس تعمل خير.. أنا آسفة أني معملتش علاقات تسندني داخل وخارج مصر"، مضيفة "أنا اعتزلت بمزاجي وهاسيب السوشال ميديا بمزاجي.. الجمل بما حمل بس حقي مش هاسيبه".

التحريض على اختطاف الأطفال.. وفتاة المول

وكانت المذيعة المصرية أعلنت في يوليو 2021، اعتزال الإعلام كمقدمة برامج والتركيز خلال المرحلة القادمة في أعمالها الفنية كممثلة، وذلك بعدما تعرضت لمشكلات كثيرة في الآونة الأخيرة بسبب برامجها، وصدرت أحكام قضائية عديدة ضدها وتم إيقاف برنامجها أكثر من مرة.

وكان آخرها نهاية العام الماضي حيث لاقت غضبا كبيرا بسبب حلقة من برنامجها "صبايا الخير" الذي عاد بعد توقف دام مدة عامين وطلّت فيها بموضوع عن "صيد الحيوانات" تضمن ضرب وتعذيب ثعلب صغير مكبل.

وسبق أن جرى وقف برنامج ريهام سعيد لمدة عام منذ أغسطس 2019، بعد تهكمها على أصحاب السمنة والأوزان الزائدة.

كما صدر حكم قبل 3 أعوام ضد الإعلامية المصرية في قضية التحريض على اختطاف أطفال خلال عرض حلقة من برنامجها عن الظاهرة قام معدو البرنامج خلالها بالاتفاق مع آخرين على خطف أطفال.

وقبلها بعامين قضت محكمة جنح الجيزة، بحبس الإعلامية 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه لاتهامها بالسب والقذف في حق ما عرف إعلاميا في مصر بـ"فتاة المول"، في برنامجها، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية وكفالة 15 ألف جنيه.