بسبب نفقة الأم.. مصري يعلق ابنه من السقف ويعذّبه بوحشية

شهدت قرية عياش المصرية بمحافظة الغربية، مأساة صادمة بعد قيام أب بتعذيب ابنه بطريقة وحشية، بسبب نفقة مالية لوالدته.

وأظهر مقطع مصور الأب وهو يضرب ابنه بحزام بعدما علقه من السقف بمروحة لتعذيبه، كما أجبر ابنه الأصغر على تصوير الواقعة.

إلى ذلك، تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، بلاغاً من مواطنة يفيد بتعذيب طليقها لنجلها البالغ من العمر 15 عاماً.

وقالت إن ابنها أصيب بكدمات في مختلف أنحاء جسمه، بالإضافة إلى جروح قطعية.

أما عن جذور المشكلة، فأوضحت أن مشادات نشبت بينها وبين طليقها أثناء حديثه معها على الهاتف بسبب قيمة النفقة الشهرية.

جذور المشكلة

وبعدها فوجئت باحتجازه لابنها وظهور فيديو يقوم فيه بتعذيبه وتعليقه في مروحة سقف وضربه بوحشيه.

كذلك، ذكرت الأم في البلاغ، أنها انفصلت عن طليقها منذ سنوات، فيما تفاقمت الخلافات بينهما وتجددت بسبب مطالبتها بزيادة قيمة النفقة الشهرية.

وانتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة، حيث تأكدت من صحة البلاغ فيما تم نقل الصبي لمستشفى المحلة، حيث تبين إصابته بكدمات متفرقة وجروح قطعية.

من جانبها قررت النيابة حبس الأب ووجهت له تهمة الشروع في قتل ابنه وتعذيبه.