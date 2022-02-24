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مصر توجه بتسهيلات للسياح الروس والأوكرانيين العالقين بأراضيها

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روسيا أوكرانيا
من آثار الغزو الروسي لأوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

مصر توجه بتسهيلات للسياح الروس والأوكرانيين العالقين بأراضيها

طالب مساعد الوزير المصري كافة المنشآت الفندقية المقيم بها سائحون أوكرانيون أو روس، بضرورة استمرار إقامتهم وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتوتر الأوضاع وإغلاق المجال الجوي، قررت السلطات المصرية تقديم كافة الخدمات للسائحين الروس والأوكرانيين المتواجدين على أراضيها لحين عودتهم لبلادهم.

ووجه عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية، خطابًا إلى غرفة المنشآت الفندقية، يؤكد فيه أنه بسبب غلق المجال الجوى لأوكرانيا، مما يتعذر معه عودة السائحين الأوكرانيين إلى أراضيهم بعد انتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم وكذلك السياح الروس، فيجب إبقاء كافة الخدمات لهم دون تغيير.

وطالب مساعد الوزير المصري كافة المنشآت الفندقية المقيم بها سائحون أوكرانيون أو روس، بضرورة استمرار إقامتهم وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم، وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمة كانت تقدم إليهم، لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم إلى بلادهم.

من خطابات المسؤولين المصريين
  • من خطابات المسؤولين المصريين
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من خطابات المسؤولين المصريين
من خطابات المسؤولين المصريين

وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية إنه يجرى حاليا حصر عدد السائحين الأوكرانيين والروس، والذين تعذرت عودتهم إلى بلادهم لتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم حتى انتهاء الأزمة.

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وأضاف أن غلق المجال الجوي لأوكرانيا أدى إلى توقف الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأيضا عدم مغادرة المتواجدين من السياح الأوكرانيين، مشددا على أن الفنادق جاهزة لاستضافة السياح العالقين بمصر.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

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