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هزم السرطان فتضرر القلب.. تفاصيل حالة سمير صبري الصحية

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سمير صبري

هزم السرطان فتضرر القلب.. تفاصيل حالة سمير صبري الصحية

الفنان المصري قال إنه منذ عام وهو يتلقى جلسات علاج كيماوي وهو ما كان له تأثير على القلب

القاهرة- أحمد الريدي

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حالة من القلق أصابت الجميع بعد الإعلان عن دخول الفنان المصري سمير صبري إلى المستشفى، إثر معاناته من مشاكل بالقلب وتطلب الأمر تدخلا جراحيا من الأطباء.

وعلى الرغم من كون الأخبار الخاصة بالحالة الصحية كانت تشير إلى إجرائه قسطرة في القلب اليوم الخميس، على أن يغادر بعدها المستشفى، حسب ما أكدت إلهام شاهين التي كانت في زيارة له.

إلا أن سمير صبري فجر مفاجآت صادمة حول حالته الصحية، حينما كشف في اتصال هاتفي مع الإعلامية بسمة وهبة، عن كونه منذ عام وهو يتلقى جلسات علاج كيماوي، وهو ما كان له تأثير على القلب.

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وكشف عن كونه خلال هذا العام تغلب على السرطان، ولكن ما أصاب القلب يستدعي إجراء جراحة عاجلة خلال الأيام المقبلة، مطالبا الجميع بالدعاء له كي يتجاوز هذه الأزمة الصحية.

ولم يقلل سمير صبري من حجم الجراحة التي سيجريها، حيث أكد أنها جراحة كبيرة وتحتاج إلى رعاية كبيرة، ويأمل في أن يتجاوزها بسلام، خاصة أنها ستجرى خلال 4 أيام.

وتحدث سمير صبري عمن زاره خلال تواجده بالمستشفى، واصفا إياهم "بالحبايب"، وذكر أسماء إلهام شاهين وميرفت أمين ودنيا سمير غانم ونجوى فؤاد وفيفي عبده.

كما وجه شكره إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب ما قدمه لمصر خلال السنوات الماضية، كما أشار إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أجرت اتصالا به وشددت على أنه واحد من أبناء مصر، وفي حال احتاج إلى أي أمر سيجدهم إلى جواره.

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