إجلاء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف على متطلباتهم في المرحلة الحالية

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الخميس، أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع باستمرار موقف الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية.

وذلك في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا، حيث تتابع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.

غرفة متابعة

وقالت السفيرة نبيلة مكرم: "لقد شكلنا غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة"، مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريون.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، يتواصل أيضا مع دارسينا المصريين بأوكرانيا والمتواجدين بعدة مدن مختلفة، للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء المتغيرات الطارئة على الوضع هناك، ويتم التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولا وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة.

وأكدت الوزيرة أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة، والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

عدم الخروج من المنازل

كما طالبت السفارة المصرية في كييف، المصريين المقيمين في أوكرانيا بعدم الخروج من المنازل، والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية.

وذكرت السفارة أنها ستوافي المواطنين المصريين بأية تعليمات إضافية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل.