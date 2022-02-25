مصرع ممرضة إثر سقوط مصعد في مستشفى بمصر

لقيت ممرضة مصرية مصرعها وأصيبت أخرى بإصابات مختلفة عقب سقوط مصعد داخل مستشفى السنبلاوين في محافظة الدقهلية شمال مصر، اليوم الجمعة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية بلاغاً بسقوط مصعد مستشفى السنبلاوين وبداخله اثنتان من الممرضات، ما أسفر عن مصرع ممرضة وإصابة أخرى بإصابات خطيرة.

وانتقل مسؤولو مديرية الصحة إلى مكان الحادث، حيث تبين سقوط المصعد نتيجة قطع بأسلاكه وعدم انتظام صيانته. وتم اخطار النيابة التي تولت التحقيق في هذا التقصير.