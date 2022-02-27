صور لمغن لبناني.. عثر عليه جثة عارية في مصر

صدم سكان إحدى المناطق المصرية بخبر العثور على جثة عارية داخل أحد المباني بمدينة الشيخ زايد، فيما أظهرت التحريات الأمنية لاحقا أنها تعود لمغن وعازف جاز لبناني يدعى جان بيير.

أتى ذلك، بعد أن تلقت مباحث قطاع أكتوبر إشارة من قسم شرطة ثان الشيخ زايد تفيد بتغيب عازف جاز يعمل بمطعم لبناني شهير.

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جثة عارية بمدخل حمام

وبالانتقال إلى شقته في عمارات المستقبل رقم ١١٤، عثر على جثة الثلاثيني عاري الجسد بمدخل الحمام دون أي إصابات.

بالفحص، تبين أنه يقيم بمفرده، وتوفي بسبب إصابته بإسفكسيا الخنق نتيجة تسرب للغاز.

فيما جرى نقل الجثة لاحقا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وحضرت إلى جهات التحقيق من لبنان شقيقة المتوفى وابن عمه، وتم التنسيق مع السفارة اللبنانية لإنهاء إجراءات التحقيق واستلام الجثمان لدفنه في لبنان.