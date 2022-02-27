عودة القاتل الصامت.. وفاة عروسين بعد زفافهما في مصر

مسلسل لم يتوقف في مصر رغم تكرار الحادثة، فقد سادت حالة من الحزن بمنطقة عين شمس في القاهرة، بعد العثور على جثة عروسين في ظروف غامضة داخل مسكنهما، تبين أن وراء وفاتهما تسريب الغاز الطبيعي.

أجهزة الأمن التي تلقت إخطارًا بالواقعة من مستشفى عين شمس العام، أفادت بأن العروسين لقيا مصرعهما إثر الاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تسريب الغاز بمسكنهما.

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كما دلت التحريات على أن العروسين لم يمر على زواجهما سوى أيام معدودات، ولقيا مصرعهما بسب تسريب الغاز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث متكررة

يشار إلى أن تسريب الغاز تسبب في العديد من الحوادث المشابهة في أكثر من منطقة على مستوى الجمهورية، حيث لقي العديد من الأشخاص مصرعهم، خاصة بين حديثي الزواج.

ففي 4 فبراير الجاري، كشفت تحريات الجيزة أن سبب مصرع عروسين بعد حفل زفافهما بمنطقة بولاق الدكرور، تسرب الغاز أيضا.

وفي نفس اليوم، عثر على جثة فتاة سودانية داخل شقتها بمنطقة المنيرة الغربية، لتبين التحقيقات لاحقا أن تسرب غاز السخان كان وراء موتها.