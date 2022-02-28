"والله العظيم قلت كده".. نصيحة السيسي لابنته عند زواجها

خلال افتتاحه أحد المشاريع في مصر، تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن مشكلة يقع فيها أغلب المتزوجين حديثا تتعلق بالإنجاب المبكر.

وقال خلال افتتاح فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: "النبي قال اعقلها وتوكل، الإعقال يعني استراتيجية، حد قال لبنته لما جت تتجوز، انتظري سنة ولا سنتين متخلفيش علشان تاخدي نفسك وتتعودي على الحياة الجديدة، مش بتكلم في تنظيم أسرة، لما تخرج من بيت أبوها وتروح بيت جديد، تخلف بعد شهرين وبعدين يطلقوا، طب خدي فرصة وشوفي وبعدين خلفي".

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وأضاف "والله العظيم أنا قلت لبنتي كده، قلتلها استني سنتين تلاتة على الأقل".

كما قال إن الدولة تسعى وتعمل على تغيير أسباب التدهور وبناء مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن هناك 700 ألف خريج جامعي سنويا وهو أمر مقلق، خاصة أن سوق العمل لا يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين.

وأضاف أن الدولة تحتاج إلى مضاعفة أعداد المستشفيات لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن متوسط المرتبات في مصر متدن، وأنه (الرئيس) ليس السبب في ذلك، قائلا "لو كان الأمر بيدي لأعطيت المواطن راتبا شهريا قدره 30 ألف جنيه، ولكن كيف؟".