.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واقعة غريبة.. مخمور يدخل قسم الشرطة على أنه منزله!

  • الخط
شرطة مصرية (آيستوك)

واقعة غريبة.. مخمور يدخل قسم الشرطة على أنه منزله!

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهدت منطقة حلون جنوب القاهرة واقعة غريبة، حيث قام شاب مصري مخمور بدخول قسم الشرطة معتقداً أنه منزله.

في التفاصيل، فوجئ أفراد الأمن بقسم شرطة 15 مايو بشاب يهذي بعبارات غير مفهومة يقتحم قسم الشرطة ويحاول دخول إحدى غرفه معتقداً أنه منزله، كما حاول كسر الباب الزجاجي بعدما تصدوا له.

السجن لطبيب مصري وأم.. شاركت بختان ابنتها مصر السجن لطبيب مصري وأم.. شاركت بختان ابنتها

ووفق وسائل إعلام محلية، أظهرت التحقيقات أن الشاب يدعى أحمد محمد هاشم. وبالكشف الجنائي عليه، تبين أنه سبق ضبطه واتهامه في قضية سرقة متجر. وعقب عرضه على الأطباء في مستشفى حلون، ثبت تعاطيه لمادة مخدرة وشرب الخمور.

إلى ذلك قررت النيابة إحالته لمركز السموم من أجل إجراء التحاليل اللازمة، وتولت التحقيق في الواقعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مئات الآلاف من الأوكرانيين نزحوا.. مشاهد قاسية للرحلة الشاقة مئات الآلاف من الأوكرانيين نزحوا.. مشاهد قاسية للرحلة الشاقة
اكتشف المزيد