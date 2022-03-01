مصر.. الكشف عن آبار حورس المفقودة في أقدم طرق سيناء

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة تل الكدوة شمال سيناء، في الكشف عن مجموعة آبار مياه طريق حورس المفقودة، والتي ترجع إلى العصور الفرعونية، وذلك ضمن مشروع تنمية سيناء 2021-2022.

الكشف الأول من نوعه في المنطقة

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن آبار للمياه بالمنطقة من العصور الفرعونية، وكانت الأدلة العلمية تشير إلى وجودها حيث تم نقشها في عصر الملك سيتي الأول على جدران معبد الكرنك، مشيراً إلى أن عدد الآبار المكتشفة يبلغ خمسة، وتقع خارج أسوار قلعة تل الكدوة. وتاريخيا، تم تدمير الآبار وردمها عن عمد إلا بئرا واحدة فقط، حتى لا يستخدمها الأعداء خلال فترة الغزو الفارسي.

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بئر غير تقليدية

وأوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن البئر الوحيدة الناج تم بناؤها بطريقة غير تقليدية، حيث تم حفرها في الرمال الصفراء، ووضع حلقات من الفخار فوق بعضها بعضا بداخلها. ويبلغ قطر الحلقة الواحدة مترا تقريبا، والبئر بها ثلاث فتحات جانبية تساعد على النزول والصعود منها. وقد قامت البعثة بالحفر لعمق يزيد على ثلاثة أمتار، ما أسفر عن العثور على 13 حلقة فخارية، والعديد من الأواني الفخارية ترجع إلى عصر الأسرة 26، العصر الصاوي.

وأشارت الدكتورة نادية خضر، رئيسة الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، إلى الكشف عن أحد المخازن الذي يبلغ طوله حوالي 12مترا وعرضه 4 أمتار، وفي منتصفه عدد من الأواني الفخارية المتراصة بعضها فوق بعض، وكانت تستخدم كمصارف للمياه.















كما عثرت البعثة على بقايا أفران من منتصف العصر الصاوي، يرجح أنها ورشة لصهر خام النحاس، ومن ضمن المكتشفات أجزاء من سبائك النحاس على أشكال دائرية، بالإضافة إلى أجزاء من منفاخ من الفخار كان يستخدم في عمليات الصهر.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام حسين مدير عام آثار سيناء، أن تل الكدوة يعد أحد أهم مواقع العمارة العسكرية المصرية خلال عصر الأسرة السادسة والعشرين (العصر الصاوي) بشمال سيناء، وكشفت البعثة المصرية هناك عن بقايا قلعتين بالمكان تؤرخ إحداهما بعصر الملك بسماتيك الأول.

طريق حورس

ومن المعروف أن طريق حورس الحربي من أقدم الطرق في سيناء ويربط بين مصر وفلسطين بطول 220 كيلومترا، وعُرف في النصوص المصرية الفرعونية منذ عصر الدولة القديمة باسم "طريق حورس"، ويعتبر نقش الملك سيتي الأول بمعبد الكرنك هو المصدر الرئيسي الذي يشير إلى وجود سلسلة من القلاع العسكرية وآبار المياه بطول الطريق، ووجدت صور نقش الملك سيتي الأول أمام كل قلعة من قلاع طريق حورس بئر مياه، وأطلق المصريون القدماء خلال عصر الدولة الحديثة تسميات محددة على كل قلعة وبئر مياه من آبار طريق حورس الحربي القديم.