بتوجيهات رئاسية.. طائرة مصرية إلى رومانيا لإجلاء الطلاب من أوكرانيا

أعلنت رئاسة الوزراء في مصر إقلاع طائرة إلى رومانيا لإجلاء الطلاب العائدين من أوكرانيا. وذكرت في بيان رسمي اليوم أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقلعت طائرة مصرية إلى رومانيا لكي تقوم بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الدول المعنية، ووزارتي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والطيران المدني، وتم ترتيب إرسال الطائرة التي ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.

مادة اعلانية

طمأنة الطلاب

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد عقدت لقاء عبر تطبيق "زووم"، مع الطلبة في أوكرانيا لطمأنتهم، مؤكدة أن الحفاظ على حياتهم له الأولوية القصوى، ونقلت لهم متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث كافة البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسي لهم.

وطلبت وزيرة الهجرة من الطلاب تسجيل البيانات وإرسالها للوزارة مدون عليها السنوات الدراسية والتخصصات التي يدرسون بها، حيث تم إعداد كشوفات لموافاة وزارة التعليم العالي بها ودراسة موقف الطلاب، والبدائل المختلفة، حرصا على مستقبلهم.

وخلال اللقاء، تواصلت الوزيرة مع نحو 60 من الطلاب المصريين في مدينة "خاركوف"، لطمأنتهم لحين الوصول لآلية تحرك بأمان إلى الحدود حتى يتسنى مغادرتهم من أوكرانيا إلى دول الجوار، بعد تنسيق الجهود مع الخارجية المصرية وممثلي الجالية المصرية هناك.

الأزمة الأوكرانية

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على متابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية-الأوكرانية.

وخلال اللقاء، حرصت الوزيرة المصرية على الاطمئنان على الطلاب المغادرين من مدن مختلفة، أو الموجودين في أماكن الاختباء، كما تابعت موقف الطلاب في مدينة "سومي" والتي تضم عشرات الطلاب المصريين، للتنسيق مع ممثلي الجالية المصرية وانتظار تعليمات السفارة المصرية قبل التحرك حفاظًا على حياتهم.

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات مصر في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة.

وأسفرت الجهود عن استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا.