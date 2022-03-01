تصادم مروع.. شاحنة تسحق 7 سيارات على طريق رئيسي بمصر
الطريق الدائري وهو طريق رئيسي يربط بين 3 محافظات مصرية
شهد الطريق الدائري، وهو طريق رئيسي يربط بين 3 محافظات مصرية، حادث تصادم مروعا أسفر عن 3 مصابين وتهشم سبع سيارات.
واصطدمت شاحنة كبيرة بسبع سيارات خاصة على الطريق الدائري القادم من اتجاه الواحات إلى منطقة الهرم بالجيزة، ما أدى لتوقف حركة المرور بالكامل وتهشم السيارات.
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وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لرفع حطام السيارات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحفظت السلطات على قائد الشاحنة وقامت بفتح عدة محاور مرورية موازية ومسارات بديلة لتخفيف التكدس وتحقيق السيولة المرورية.
وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
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