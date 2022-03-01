المصري المصاب في أوكرانيا يكشف للعربية.نت تفاصيل إصابته

كشف محمد سعد رجب محمد زايد، الشاب المصري المصاب في أحداث أوكرانيا، الثلاثاء، تفاصيل إصابته وحالته الصحية بعد تعرضه لمقذوف من طائرة روسية خلال سيره في شوارع مدينة خاركوف، وهي إحدى المدن الأوكرانية.

وقال الشاب الذي يبلغ من العمر 27 عاما، لـ"العربية.نت"، إنه من قرية زرارة التابعة لمدينة إدكو بمحافظة البحيرة شمال القاهرة، ومتزوج من أوكرانية، وسافر إلى هناك ليكون بجوار زوجته التي كانت تضع مولودهما الثاني، مضيفاً أنه كان يسير في أحد الشوارع لشراء ألبان لمولوده وأصيب بمقذوف ناري من طائرة روسية كانت تقصف المنطقة.

متداول.. مواطنون أوكرانيون يشتبكون مع قوات روسية في ماريو بول جنوب #أوكرانيا#العربية pic.twitter.com/b8w8jjpvJ7 — العربية (@AlArabiya) March 1, 2022

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وأضاف أنه أصيب في مناطق متفرقة من جسده، الأمر الذي استلزم إجراء 3 عمليات جراحية لاستخراج الشظايا والمقذوف الناري من جسده، مشيرا إلى أن إصابته ستستغرق وقتا طويلا للتعافي.

يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت في بيان رسمي أنها تتابع ما ورد بشأن إصابة المواطن المصري، وأن وزير الخارجية سامح شكري وجه سفير مصر في كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية التامة، وتقديم كافة أوجه الدعم بالشكل المناسب وبصورة عاجلة له.

واستقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، عائلة المواطن أول أمس الأحد في مقر وزارة الخارجية، حيث طمأنهم على حالته الصحية، وأكد لهم قيام السفارة في كييف بتقديم العناية المطلوبة له.