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مصر.. الكشف عن مركز إداري يرجع للعصر الانتقالي الأول

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صور من الكشف الأثري

مصر.. الكشف عن مركز إداري يرجع للعصر الانتقالي الأول

يرجح أنها منشأة إدارية كانت تستخدم لتخزين الحبوب بعصر الانتقال الأول من 2180 حتى 2050 قبل الميلاد

القاهرة - ريم الششتاوي

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اكتشفت البعثة الأثرية المصرية النمساوية المشتركة، العاملة بمعبد كوم أمبو بأسوان، عن مركز إداري يرجع إلى العصر الانتقالي الأول.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه أثناء أعمال الحفائر بالناحية الشمالية الشرقية من المعبد البطلمي بمنطقة معبد كوم أمبو، توصلت البعثة المصرية النمساوية إلى الكشف عن أكثر من 20 صومعة مخروطية، يرجح أنها منشأة إدارية كانت تستخدم لتخزين الحبوب وتوزيعها في عصر الانتقال الأول من عام 2180 حتى 2050 قبل الميلاد.

ووصف وزيري الكشف بالهام والفريد من نوعه في المنطقة، حيث إنه يشير إلى أهمية مدينة كوم أمبو خلال عصر الانتقال الأول، وأنها كانت ذات نشاط زراعي وتجاري مميز ويقطن بها أعداد كبيرة من السكان.

7 صور

ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، إن العناصر المعمارية للصوامع من أقبية وسلالم وغرف للتخزين، في حالة جيدة من الحفظ، مشيرًا إلى أن ارتفاع الجدران بها يصل إلى مترين، كما أن بعض الصوامع يصل طولها إلى أكثر من مترين.

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غرف موبوءة

وأضاف سعيد أن هناك بقايا عظام فئران والبراز الخاص بها داخل غرف أحد الصوامع ما يدل على أن غرف التخزين كانت موبوءة بالحشرات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيريني فوستر، رئيسة البعثة من الجانب النمساوي، أن البعثة استطاعت أيضا أثناء عملها في التل الأثري المحيط بالمعبد البطلمي، الكشف عن بقايا أساسات حصن يرجح أنه تم تشييده أثناء الاحتلال البريطاني لمصر خلال القرن التاسع عشر، وكان يستخدم كنقطة مراقبة ودفاع لمراقبة مجرى نهر النيل أثناء الثورة المهدية بالسودان خلال عام 1881 /1885.

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