حادث مأساوي في مصر.. شجرة تقتل 3 ركاب بحافلة

في واقعة مأساوية، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب بعد أن سقطت أمامها شجرة ضخمة نتيجة الطقس السيئ بمصر.

ووقع الحادث الخميس في قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، حيث فوجئ قائد حافلة تقل عمالاً بسقوط شجرة ضخمة أمامه نتيجة الطقس السيئ، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده وانقلاب الحافلة.

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إلى ذلك انتقلت على الفور قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة 3 أشخاص وجرح 19 آخرين بإصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الطواري بالمنصورة.

من جانبه ذكر مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن الحادث أدى إلى إغلاق الطريق.

أمطار وعواصف ترابية

يذكر أن بعض محافظات مصر كانت شهدت الخميس موجة من الطقس السيئ، صاحبها سقوط أمطار وعواصف ترابية أدت لإغلاق بعض الطرق الرئيسية.

من جهته قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، انتهاء مواعيد العمل بجميع المصالح الحكومية والمدارس، الخميس، لتكون في العاشرة صباحاً للسيدات، و11 صباحاً للرجال وطلاب المدارس، فضلاً عن إلغاء الفترة المسائية بالمدارس نتيجة تعرض المحافظة لعواصف ترابية شديدة.

كما حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الطقس السيئ الجمعة، لافتة إلى أنه بداية من الأحد المقبل ستنشط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق في البلاد.