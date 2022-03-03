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قتل أطفاله الثلاثة.. وفاة مصري قبل تنفيذ حكم إعدامه

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إسعاف مصرية

قتل أطفاله الثلاثة.. وفاة مصري قبل تنفيذ حكم إعدامه

دبي - العربية.نت

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كشفت مصادر أمنية وقضائية مصرية تفاصيل وفاة المتهم بقتل أطفاله الثلاثة بمساعدة والدة الأطفال وزوجته الثانية، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحه المرج" وذلك داخل محبسه بعدما صدر حكم من محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة للمفتي، للنظر في شأن إعدامهم وحددت جلسة 27 إبريل المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.

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في التفاصيل، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر قولها إن المتهم كان يعاني من مضاعفات صحية، قبل يوم من موعد النطق بالحكم عليه وكان له سجل مرضي داخل محبسه.

وفاة طبيعية

فيما صرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتهم، بعد عرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وانتقلت جهات التحقيق لمناظرة الجثة، ومناقشة شهود العيان، والذين كشفوا عن أن الوفاة طبيعية عقب علمه بقرار محكمة جنايات القاهرة بإحالته للمفتي بتهمة قتل 3 أطفال.

المتهم وزوجتاه
المتهم وزوجتاه

إحالة المتهم وزوجتيه للمفتي

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت الاثنين الماضي، بإحالة عامل وزوجتيه للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بتهمة قتل ثلاثة أطفال من زوجته الأولى وهي القضية المعروفة بـ"مذبحة المرج".

وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهمين، وهم "إيمان. ز" 32 سنة، عاملة و"أ. ع" 33 سنة عاطل، و"ه.م" 50 سنة ربة منزل، بقتل 3 أطفال، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدًا مع سبق الإصرار، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء "بلاستيكيا" مملوءا بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودى بحياتهم.

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