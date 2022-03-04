مستشار السيسي ينتقد التكاثر في مصر.. ثقافة خاطئة

وجه مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتقادات لكثرة المواليد في البلاد.

ورأى أسامة الأزهري، مستشار السيسي للشؤون الدينية، أن التكاثر في مصر أو ما يعرف بالتكاثر العشوائي وزيادة المواليد ثقافة خاطئة.

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وقال خلال تصريحات تلفزيونية، أمس الخميس، إنه خلال الأربعة والخمسة العقود الماضية امتلأت أذهان الناس في مصر بثقافة سلفية جعلتهم يقفون فقط عند حديث واحد للرسول، دون النظر في المنظومة الشارحة لهذا الحديث، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة"، مشيرا إلى أن بعض الثقافات رسخت في عقول الجميع فكرة أن التكاثر مقصد شرعي مقصود لذاته.

وكشف أن هذه الثقافة صورت للعامة أن الشرع يقول للجميع ينبغي أن تتكاثروا بأي شكل وبأي صورة سواء كنتم أغنياء أو فقراء.

تأجيل الإنجاب مباح

كما أوضح أن الرسول يقصد أن يقول تكاثروا كثرة مصونة محمية ممتلئة بالغنى والكفاية لا أن تكون ككثرة الغثاء، كما قال الرسول أيضا "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير أن تدعهم عالة يتكففون الناس"، وهو ما يعني أنه لا تكونوا كثرة فقيرة، ممتلئة بالمرض، كثرة بلا قيمة، غير مسلحة بالعلم.

وحذر مستشار السيسي من التكاثر العشوائي غير المرتبط بالكفاية، مؤكدا أن تأجيل الإنجاب سنة أو اثنتين أو ثلاثا أمر مباح طالما هو الطريق لتنظيم الأسرة وإقامة حياة كريمة للإنسان.

وكانت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، قد كشفت قبل أيام أرقاما صادمة حول الزيادة السكانية في البلاد.

زيادة 45 مليون نسمة في 20 عاماً فقط

وقالت خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس المصري، الاثنين الماضي، إن عدد السكان زاد في الفترة من العام 2002 إلى العام 2011 نحو 20 مليون نسمة، وزاد العدد في الفترة من العام 2011 إلى العام 2021 نحو 25 مليونا أخرى، مضيفة أن العدد الإجمالي للزيادة بلغ 45 مليون نسمة خلال 20 عاماً.

وأوضحت أن مصر تستقبل 2,5 مليون مولود سنويا، مؤكدة أن الهدف من خطة تنمية الأسرة الأساسي هو ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة والمتزايدة، الارتقاء بخصائص السكان.

يذكر أن جهاز التعبئة والإحصاء كان قد أعلن مؤخرا ارتفاع عدد السكان في الداخل إلى 103 ملايين نسمة، لتتحقق بذلك زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوما فقط، وبمعدل 179.6 مولود كل ساعة ومولود لكل دقيقة.