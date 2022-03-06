بينهم شقيقان.. مصرع 4 شبان سقط عليهم سور شركة في مصر
تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى بلبيس العام
لقي 4 أشخاص بينهم شقيقان مصرعهم فيما أصيب آخر إثر انهيار سور شركة تحت الإنشاء وسقوطه عليهم في مدينة العاشر من رمضان.
وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً بمصرع 4 أشخاص إثر انهيار سور شركة بطريق الروبيكي بدر بالعاشر من رمضان، فيما تبين أن الشباب الأربعة من قرية طاروط التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وبينهم شقيقان هما أسامة السيد توفيق إضافة إلى محمد رجب عرفة، 22 عاما، وعلي جمال السيد، 35 عاماً.
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ودفعت السلطات بسيارات إسعاف لموقع الحادث حيث نقلت الضحايا والمصابين إلى مستشفى بلبيس العام، فيما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المبنى ومعرفة سبب انهيار السور.
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