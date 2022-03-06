تحسباً لوقف الرحلات.. موسكو تقرر سحب السياح الروس من مصر 

كشف رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية في البحر الأحمر ومرسى علم في مصر، أن موسكو قررت سحب جميع السائحين الروس من مصر خلال الساعات المقبلة.

وأشار فايز، في حديث لـ"العربية.نت"، إلى أن أي دولة في حالة حرب تقوم باتخاذ مثل تلك القرارات وتسحب رعاياها خارج البلاد تحسباً لإصابتهم بأي أذى من أي نوع، وكذلك قبل وقف الرحلات وصعوبة السفر بعد تنفيذ العقوبات الغربية.

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وكانت شركة "أورال إيرلاينز" الروسية، قد قررت أمس السبت، إلغاء رحلاتها المقررة إلى مصر للفترة من 14 مارس إلى 20 مايو المقبل.

وذكرت الشركة وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية، أنه في الفترة من 5 مارس إلى 13 مارس، سيتم تشغيل الرحلات في اتجاه واحد فقط لنقل الركاب من مصر، ويستثنى من ذلك المواطنون الأجانب الذين يعودون إلى بلدان إقامتهم.

ويأتي ذلك بعد أيام من قرار السلطات المصرية تقديم كافة الخدمات للسائحين الروس والأوكرانيين المتواجدين على أراضيها لحين عودتهم لبلادهم.

غلق المجال الجوي الأوكراني

وكان عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية، قد وجه خطابًا إلى غرفة المنشآت الفندقية، يؤكد فيه أنه بسبب غلق المجال الجوي لأوكرانيا، مما يتعذر معه عودة السائحين الأوكرانيين إلى أراضيهم بعد انتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم وكذلك السياح الروس، يجب إبقاء كافة الخدمات لهم دون تغيير.

وطالب مساعد الوزير المصري كافة المنشآت الفندقية المقيم بها سائحون أوكرانيون أو روس، بضرورة استمرار إقامتهم وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم، وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمة كانت تقدم إليهم، لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم إلى بلادهم.

وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إنه يجري حاليا حصر عدد السائحين الأوكرانيين والروس، الذين تعذرت عودتهم إلى بلادهم لتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم حتى انتهاء الأزمة.

وأضاف أن غلق المجال الجوي لأوكرانيا أدى إلى توقف الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأيضا عدم مغادرة المتواجدين من السياح الأوكرانيين، مشددا على أن الفنادق جاهزة لاستضافة السياح العالقين بمصر.