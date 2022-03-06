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مصر.. تسيير رحلات لنقل الأوكرانيين لدول الجوار

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السائحيين الأوكرانيين
السائحون الأوكرانيون في مصر
روسيا و أوكرانيا

مصر.. تسيير رحلات لنقل الأوكرانيين لدول الجوار

مد فترة إقامة السائحين الأوكرانيين ممن انتهت فترة إقامتهم

القاهرة - ريم الششتاوي

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أعلنت الخارجية المصرية، الأحد، عن تسيير رحلات من مصر لنقل السائحين الأوكرانيين لدول الجوار الأوكراني.

يأتي ذلك في إطار حرص مصر على تقديم أوجه الرعاية الممكنة لرعايا الدول الأجنبية القادمين إلى مصر للأغراض السياحية.

وتواصل الحكومة المصرية تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأوكرانيين، في ظل الأحداث الجارية حالياً في الأزمة الروسية – الأوكرانية، والذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر.

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مد إقامة الأوكرانيين

ومن جهته، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية تتمثل في مد فترة إقامة السائحين الأوكرانيين الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس الفنادق، المقيمين فيها وتم تحمل تكلفة الإقامة.

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وأضاف أنه تم كذلك التوافق على تسيير رحلات من شركتي "مصر للطيران" و"إير كايرو" لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكراني على أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مد الإقامة.

ووفق ذلك، تم حتى الآن نقل حوالي 4000 سائح أوكراني، كما يتم تباعاً الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعاناة عن السائحين الأوكرانيين.

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