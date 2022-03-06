منخفض صحراوي يضرب مصر.. والأرصاد تحذر المواطنين
ارتفاع في درجات الحرارة في محافظات مصر ورياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بمنخفض صحراوي يصاحبه نشاط رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة، مصاحبة لارتفاع في درجات الحرارة تشهدها محافظات مصر خلال 24 ساعة القادمة.
رياح مثيرة للرمال والأتربة
كما أوضحت الهيئة اليوم وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.
ومن جهتها قامت غرف عمليات المرور بفرض حالة من الطوارئ، تحسباً لظهور رياح مثيرة للأتربة بالطرق السريعة، مع المتابعة اللحظية مع كافة الخدمات المتواجدة على المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، ومراقبة المحاور بواسطة كاميرات مراقبة لرصد أي حوادث أو أعطال للسيارات وقامت إدارة المرور، بتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق، والتواجد المروري استعداداً لأي طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.
حيث من المقرر أن تشهد معظم الطرق السريعة رياحاً شديدة محملة بالأتربة، منها طرق الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمنهور الزراعي وطريق إسكندرية الزراعي والصحراوي والطرق الساحلية، مناشدة بضرورة اتباع تعليمات المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة لعدم دخول الهواء للسيارات، مما يؤدى إلى انقلاب السيارات، وعدم السير بسرعات عالية.
وحذرت الهيئة المواطنين من الوقوف بجانب الأشجار واللوحات الإعلانية والأعمدة وعدم مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، مع غلق النوافذ والأبواب جيداً، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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