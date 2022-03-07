.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حبس طفل مصري قاد سيارة والدته دون علمها فقتل طبيبة دهساً

  • الخط
لقطة من موقع الحادث
لقطة من موقع الحادث

حبس طفل مصري قاد سيارة والدته دون علمها فقتل طبيبة دهساً

كان يقود السيارة برعونة وسرعة زائدة أثناء تحدثه بالهاتف

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

كشفت النيابة المصرية تفاصيل حادث مقتل طبيبة دهساً أسفل إطارات سيارة يقودها طفل.

وفي التفاصيل، كانت طبيبة مصرية تدعى أماني الشامي تبلغ من العمر 37 عاماً وتشغل منصب نائب مدير إدارة الطب الوقائي بالجيزة قد لقيت مصرعها دهساً أسفل إطارات سيارة في منطقة 6 أكتوبر، حيث تبين إصابتها بكسور متفرقة بالوجه والجمجمة ونزيف داخلي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وتفارق الحياة.

وأظهرت التحقيقات وتحريات أجهزة الأمن أن قائد السيارة كان يقود السيارة برعونة وسرعة زائدة أثناء تحدثه في الهاتف المحمول، ما أدى إلى دهسه للطبيبة واصطدامه بأعمدة إنارة.

وذكرت النيابة العامة أنه ورد إليها بلاغ بوفاة طبيبة أثناء عبورها طريق المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر لاصطدام سيارة بها وفرار قائدها، مضيفة أن مالكة السيارة حضرت لموقع الحادث وأقرت أن ابنها الطفل هو قائدها وهو المسؤول والمتسبب في الحادث.

تحسباً لوقف الرحلات.. موسكو تقرر سحب السياح الروس من مصر  مصر خاص تحسباً لوقف الرحلات.. موسكو تقرر سحب السياح الروس من مصر 

وتابعت النيابة أنها اطلعت على مقطع مصور للحادث وتقرير مفتش الصحة الخاص بفحص الجثمان، واستمعت لأقوال والدة قائد السيارة حيث تبين وفق أقوالها أنها لم تسمح لابنها بقيادة السيارة دون حصوله على رخصة قيادة، وأنه قاد السيارة دون علمها وقتل الطبيبة دهساًَ.

وكشفت النيابة أنها استجوبت الطفل فأقر بارتكابه الحادث وقيامه بقيادة السيارة دون علم والدته وأنه هرب من محل الواقعة عقب وقوع الحادث خوفا، مضيفة أنها أمرت بإخلاء سبيل الأم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه وحبس الطفل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القوات الروسية تضيق الخناق على كييف.. والمقاومة الأوكرانية تعرقل تقدمها القوات الروسية تضيق الخناق على كييف.. والمقاومة الأوكرانية تعرقل تقدمها
اكتشف المزيد